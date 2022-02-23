Önce Ablasını Sonra Babasını Koronadan Kaybetti

Alanya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hüseyin Yetgin, bir haftada iki acı birden yaşadı. 44 yaşındaki ablası Emine Özmen’i yakalandığı Covid 19 hastalığı nedeniyle kaybeden Yetkin, bugün de aynı hastalıktan dolayı babası Ali Yetgin’i kaybetti. Baba Yetgin’in cenazesi bugün Hacıbaba Mezarlığı’na defnedildi