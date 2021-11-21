Flaş HaberAşırı hız ve alkol; 2 ağır yaralı
Okurcalar’da trafik kazası: 2 ölü
Otomobil iki bisikletliye aynı anda çarptı 2 ölü.
GÜNDEM 21.11.2021, 22:06 Meliha Yılmaz
Okurcalar İncekum sınırında otomobil bisikletlilerin arasına daldı. Kazada ismi öğrenilemeyen iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralandı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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