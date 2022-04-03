‘Öğlene Kadar Sönmüyor, Akşam Da Yanmıyor!’

Sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım yapan mahalle sakinleri, “Merhaba, Metro Market Yanı, Olive Garden’a açılan yeni yolda, öğle saati 12.00-13.00’a kadar yanan sokak lambaları saat 21.00 oldu hala yanmıyor. Konuyla ilgili çalışma yapılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.