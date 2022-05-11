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‘Ödemelerini Yapmakta Zorlanıyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konut almak isteyenlere ve konut yapan firmalara finansman desteği sağlamasının ardından turizm sektörünün destek talepleri yeniden gündeme geldi.

GÜNDEM 11.05.2022, 12:24 Zeynep Oktay
‘Ödemelerini Yapmakta Zorlanıyorlar’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve konut sektörünü canlandıracak 3 yeni paket açıklamıştı. Buna göre, ilk defa konut sahibi olacaklar 10 yıl vade ve 0,99 faiz oranıyla ev sahibi olabilecekler. Döviz hesabı ve altınlarını bozduranlar ise 0,89 faizle ev kredisi alabilecek. Erdoğan açıklamasında, ilk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlayacaklarını belirtti. Konut alımı ve satımı ile ilgili yapılan finansman destekleri ile ilgili açıklamaların ardından Yeni Alanya’ya özel açıklamalarda bulunan turizm sektör temsilcileri, kriz ortamında ayakta kalmaya çalıştıklarını ve turizmin de devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini belirttiler.

‘ÖDEMELERİNİ YAPMAKTA ZORLANIYORLAR’

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yapan Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, “Turizmciler de devletten destek bekliyor. Rus’la çalışan oteller henüz açılmadı. Ne zaman açılacakları da belli değil. Ödemelerini yapmakta zorlanıyorlar” dedi.

‘KENDİMİZ İÇİN SEVİNECEĞİMİZ BİR PAKET AÇIKLANMADI’

ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği konut sektörüne ilişkin destek paketleriyle ilk konutunu alacak vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, Liralaşma Stratejisi`nin desteklenmesi, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destek alan firmaların konut fiyatlarını sabit tutması amaçlanıyor. Konut almak isteyen, kiralardan bunalan dar gelirli vatandaş için yaratılan kolaylıklar sevindirici. Artan konut talebi inşaat sektörünün de yüzünü güldürecek. Biz turizmciler de onların mutluluğunu alkışlayacağız. Henüz kendimiz için sevineceğimiz bir kolaylık paketi açıklanmadı çünkü. Pandemi döneminde bir darbe aldık, üstüne en önemli iki pazarımızı kaybetme noktasına geldik, bir de enflasyon sebebiyle maliyetlerimiz arttı, halkımız pahalılıktan tatile çıkamadı.

Turizm sektörü ne tarafından tutsak elimizde kalıyor. Bizleri gerçekten yüreklendiren, motive eden gelişmelere, devletimizin arkamızda olmasına ihtiyacımız var. Darısı başımıza diyorum” şeklinde konuştu.

‘İÇ PAZAR VE AVRUPA’NIN AÇIĞI KAPATMAYACAĞI ORTADA’

Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi olan acenteci Cengiz Topçu ise “Son iki senedir içinde bulunduğumuz şartlar göz önüne alındığında turizm sektörüne ‘destek’ konusunda yaprak kıpırdamıyor diyebiliriz. Turizm sektörünün cari bütçeye vereceği destek sürekli gündemde. Özellikle kaynak pazarlarda yaşanan sorunlar yüzünden Avrupa pazarındaki hareketlilikle ayakta durmaya çalışan sektör için verilecek destekler çok önemli. Oluşturduğu istihdam alanı ve harekete geçirdiği diğer sektörler göz önüne alındığında turizmin devamlılığının önemsenmesi ve paydaşlarıyla bunun değerlendirilmesi gerekiyor. İç turizm ve Avrupa’nın performansı, Rusya ve Ukrayna ile doğan açığın kapanmasına yetmeyecek, bu net bir şekilde önümüzde. Bu nedenle verilecek destekler iki katı fazla önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

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