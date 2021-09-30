Nuri Demir'den Ülkü Ocakları'na destek
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir yaptığı açıklama ile ABD Temsilciler Meclisi'nin Ülkü Ocakları aleyhine kabul ettiği tasarının gündeme oturmasının ardından Ülkü Ocakları'na destek verdi.
GÜNDEM 30.09.2021, 12:33 Melike Temir
DEMİR açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerini silahlandırıp Ülkemize ve insanlığa düşman olan tüm terör örgütlerine her türlü desteği verenlerin, Ülkü Ocakları'nı önce Avrupa ülkelerinde şimdi de ABD'de terör örgütü olarak ilan etmelerinin sebebi bellidir. Bu itham Ülkü Ocakları için şeref madalyasıdır.'
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