Nuri Demir'den Ülkü Ocakları'na destek

DEMİR açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Başta PKK/PYD olmak üzere terör örgütlerini silahlandırıp Ülkemize ve insanlığa düşman olan tüm terör örgütlerine her türlü desteği verenlerin, Ülkü Ocakları'nı önce Avrupa ülkelerinde şimdi de ABD'de terör örgütü olarak ilan etmelerinin sebebi bellidir. Bu itham Ülkü Ocakları için şeref madalyasıdır.'