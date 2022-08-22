Norveçliler Kimlikle Girecek

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeld “Türkiye’nin pasaport hükümlerini geçici olarak değiştirmesine çok sevindim. Yılın geri kalanında pasaportu olmayan Norveçliler, Türkiye’ye seyahat ederken nüfus cüzdanı kullanabilirler” dedi.

Edinilen bilgiye göre uygulama geçici olacak. Karar, turizm sezonu dikkate alınarak, çip krizi nedeniyle pasaportlarını yenileyemeyen Norveçlilerin Türkiye’ye gelmelerini sağlayabilmek için alındı.

Sorun ortadan kalktığında yeniden pasaportla giriş yöntemine dönülecek. Norveç Schengen vize sistemine dahil olduğu için, Türk vatandaşlarının bu ülkeye sehayat edebilmek için vize alması gerekiyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye kimlikleriyle seyahat etmesine yönelik düzenlemeyle ilgili sosyal medyada süren tartışmalara Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı’nın Ankara ziyaretinde Türkiye ile Norveç arasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığını vurguladı. Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamadığını, bu sebeple geçici bir süreyle kimlikle seyahat uygulamasına izin verildiğinin altını çizdi. Norveç vatandaşlarının 6 buçuk ay boyunca Türkiye’ye kimlikleriyle seyahat edeceğini belirten Bilgiç, söz konusu sürenin sona ermesiyle Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine pasaportlarıyla seyahat edebileceği vurguladı.