Nazar'dan Acı Haber

Kaza, 19 Aralık 2021’de gece saatlerinde Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Antalya yönüne ilerleyen Ali Berkcan Yörür’ün (19) idaresindeki motosiklet, yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkarak sürüklenmişti. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yörür ve arkasında bulunan Nazar S. yola savrulmuştu. Kazada Ali Berkcan Yörür olay yerinde hayatını kaybederken, Nazar S. ağır yaralanmıştı. ALKÜ eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yoğun Bakım servisinde yaşam savaşı veren Nazar S, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.