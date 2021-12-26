Nazar'dan Acı Haber
Bir hafta önce Alanya’da yağmurlu havada kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybolan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki Berkcan Yörür'ün hayatını kaybetmesinin ardından, ağır yaralanan Nazar S. de yaşam savaşını kaybetti.
GÜNDEM 26.12.2021, 09:26 Meliha Yılmaz
Kaza, 19 Aralık 2021’de gece saatlerinde Fığla Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. Antalya yönüne ilerleyen Ali Berkcan Yörür’ün (19) idaresindeki motosiklet, yağmurlu havanın etkisiyle kontrolden çıkarak sürüklenmişti. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yörür ve arkasında bulunan Nazar S. yola savrulmuştu. Kazada Ali Berkcan Yörür olay yerinde hayatını kaybederken, Nazar S. ağır yaralanmıştı. ALKÜ eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yoğun Bakım servisinde yaşam savaşı veren Nazar S, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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