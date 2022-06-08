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Naz Fenercioğlu’ndan Örnek Davranış
Alanya Belediyesi’nin düzenlediği yarışmada en güzel bahçe birincisi olan iş kadını Naz Fenercioğlu kazandığı nakit ödülü Ela bebeğe bağışladı.
GÜNDEM 08.06.2022, 19:45 Meliha Yılmaz
Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen yarışmada en güzel bahçe birincisi olan Naz Fenercioğlu, nakit ödülü SMA Tip 1 Hastası Ela bebeğe bağışladı. Bağışlanan ödülü alan kampanya sorumlusu Cemile Pehlivan, ‘’Fenercioğlu ailesi Ahmet ve Ela bebeğe kampanyanın başından sonuna kadar her türlü desteği veriyorlar. Kendilerine örnek davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi
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