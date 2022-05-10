Müzik Yayın Saatleri Yeniden Belirlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erdiği belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz sezonunun yaklaşması nedeniyle uzatılmasına ilişkin talepler ve buna eşlik eden Turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve Müzik Yayın Saati gece 01.00'e kadar uzatıldı.