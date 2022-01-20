Mustafa Toklu ve AK Gençlik Çiftçinin Yanında

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Gençlik ziyaret ettikleri seralarda çiftçilerin hem sorunlarını dinlediler hem de çiftçilerin kurdukları sobayı yaktılar.

Çiftçiler, hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesi beklentisiyle seralarında zirai don nöbetine başladıklarını, kurdukları soba ve ısıtma sistemleriyle yetiştirdikleri ürünlerini dona karşı korumaya çalıştıklarını anlattılar.

AK Parti Alanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cemal YENİACUN, “Havaların soğuduğu bugünlerde seralarında nöbet tutan genç çiftçilerimizi ziyaret ettik. Rabbim afetinden korusun, bereketli bol kazançlar nasip eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

Meteoroloji, Antalya'daki üreticiler için zirai don uyarısında bulundu. iç kesimlerde orta, yüksek kesimlerde ise kuvvetli etki göstereceği kaydedildi. Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, zirai don nöbeti tutan üreticileri bu gece yalnız bırakmadı.

Başkan Toklu, "Örtü altı üretim yapan çiftçimizin ve üreticimizi bu gece yalnız bırakmadık. Üreticimiz, oluşabilecek olumsuzluğa karşı hazır bir şekilde soba başında bekliyor. Allah'ın izniyle kazasız, belasız ürünleri zarar görmeden bu geceyi atlatacağız. Bütün üreticilerimize Rabbim'den kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.