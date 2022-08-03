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MÜSİAD Üyeleri Tekne Turunda Buluştu

MÜSİAD Alanya Şubesi tarafından üyelerin kaynaşması amacı ile tekne turu düzenlendi. Şube başkanı Mustafa Durusoy, dayanışmayı pekiştirmek adına biraraya geldiklerini ifade etti.

GÜNDEM 03.08.2022, 11:17 Meliha Yılmaz
MÜSİAD Üyeleri Tekne Turunda Buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi, üyeler arasından kaynaşma ve dayanışmayı artırmak amacı ile tekne turu düzenledi. Gece düzenlenen tekne turuna MÜSİAD Alanya şubesi üyeleri katılım gösterdi. Alanya Kalesi yarımadası çevresinde keyifli anlar geçiren şube üyeleri pandemininde etkisi ile uzun süredir birlikte vakit geçirememenin telafisini yapıp yoğun geçen sezonda dinlenme fırsatı buldu. şube başkanı Mustafa Durusoy, yoğun iş temposu ve şube faaliyetlerindeki çalışmalardan buldukları vakti üyelerle kaynaşma amacıyla değerlendirdiklerini ifade etti.

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