MÜSİAD Protokol Ve Halkı İftarda Buluşturdu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi tarafından 2019'da başlanan ancak pandemide ara verilen köy iftarları bu yıl hastalığın seyrinin düşmesi ile birlikte yeniden başladı. İlki Çukuryurt Mahallesinde yapılan köy meydanı iftarının ikincisi protokolünde katılımı ile Akçatı Mahallesinde köy sakinlerinin katılımı ile yapıldı.

Akçatı Köy Meydanında kurulan kazanlarda pişirilen Alanya usulü gülüklü çorba, taze fasulye, kavurmalı pilav, yoğurtulama, tatlı ve fıstıklı limonatadan oluşan hazırlıklar köy sakinleri ve MÜSİAD Yönetim kurulu Üyesi Saadet Sezen tarafından hazırlanan yiyecekler iftar sofrasından hazır edildi. MÜSİAD Alanya Şubesi tarafından Akçatı mahallesinde düzenlenen iftar programına Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Müftü İhsan İlhan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Ahmet Çakan, Alanya MÜSİAD Şube Başkanı Mustafa Durusoy, MÜSİAD üyeleri ve Akçatı sakinleri aileleri ile birlikte katıldı. İftar öncesinde Müftü İhsan İlhan tarafından Kur'an-ı Kerim okunup ezanla birlikte iftar duası yapılıp oruçlar açıldı. İftar duasının ardından Akçatı muhtarı Alaaddin Özcan iftara katılım gösterenlere teşekkür etti.

YARDIM PAKETLERİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy konuşmasında, “Yüksek ahlak ve ileri teknoloji düsturu ile Anadolu ahilik kültürünü yaşatmak amacıyla yurdun dört bir yanında çalışan MÜSİAD Alanya şubesi izin organize ettiği Akçatı mahalle iftarına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz ünsiyet Alanya olarak kurulduğumuz ilk günden beri üyelerimizin gelişimine yönelik çalışmalarımız dışında ülkemiz şehrimize insanlık adına yapılabilecek hayır faaliyetlerin içinde olmaya çalıştık kurulduğumuz günden bugüne Ramazan etkinliklerimiz hayırda yarışmaya Allah'ın rızası için çalıştık bir Osmanlı geleneği olarak zimem defteri geleneğimiz var adımız aşağı yukarı 10 yıldır faaliyeti yürütüyor. Bizde 2019’dan günümüze farklı kırsal ve merkez mahallelerden Hüsnü hat Alanya üyesi işadamlarımız tarafından zimem defterleri yani boş defterleri ihtiyaç sahiplerinin borçları kapatılarak hayırda yarışıyoruz Bunun dışında geleneksel olarak yaptığınız yardım paketlerimiz var orada her yıl düzenli olarak kendi aramızda oluşturduğumuz son ile ihtiyaç sahibi ailelere bir kısmını Kızılay Alanya şubesi yeri kısmını İHA bir kısmını da bizzat kendimiz ihtiyaç sahiplerine ulaştırdınız yardım paketlerimiz var bin civarında yardım paketinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olduk.” dedi.

“KIRSAL VE ŞEHRİ BULUŞTURMAK İSTEDİK”

Durusoy, “2019'da bu etkinliğe düşündük ve pil anladık kırsal ile şehri buluşturmak istedik kırsalın doğası tarihi kültürü bizim için önemli köylerimizi artık yaşlılarımız anne babalarımız var bu yıl 4 köy belirledik iki köyde mahalle iftarı bile anladık Çukuryurt ve Akçatı olmak üzere diğer iki köyümüzde ise mahallede yaşayanların sayısını ve hanelerini tespit edip iftar öncesinde tüm annelere sıcak bir de bırakıp tespit ettiğiniz ihtiyaç sahiplerine de yardım kolisi götürdük kendi hazırladığımız yemeklerle birlikte gittiğimiz mahallede bir haneye misafir olup birlikte iftar açıyoruz. 2019'da Demirtaş Çamlıca ve Gözüküçüklü 3000 kişiye yakın vatandaşımızla iftar açmıştık. Bu yılda Akçatı da gerçekleştirdik madde nedeniyle ara vermek zorunda kalmıştık Allah'a şükür ediyoruz bu yıl bu şekilde iftar yapmayı nasip ettiği için randevu sonrası. Bu akşam bizleri yalnız bırakmayan kıymetli protokol üyelerimize ve köy sakinleri mize Çok teşekkür ediyorum bize ev sahipliği yapan oklarımız nezdinde akçatı sakinlerine de hassaten teşekkür ederim programını düzenlenmesinde katkı sağlayan yüce adımızın kıymetli yönetim kurulu üyelerine de ayrıca teşekkürü bir borç bilirim” sözlerine yer verdi.

“İYİ Kİ VARSINIZ BİRLİKTEYKEN ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

Durusoy sözlerini şu şekilde noktaladı, “Öncelikle bu programımıza madden ve manen ciddi katkı sunan kıymetli Saadet Sezen Tavli arkadaşımız başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum İyi ki varsınız ve birlikte iken çok daha güçlüyüz.”

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ise, “Yapılan iftar programı için katılan ve vesile olan herkese teşekkür ederiz dedi.

“ALLAH BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ ARTTIRSIN”

Düzenlenen iftar programında katılımcılar ve mahalle sakinlerine konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer “Ramazan birlik ve beraberliğin sağlandığı birlik ve beraberlik günlerinin coşku ile beraber arttığı ve bayramla birlikte nihayete erdiği güzel bir aydır. Ramazan ayında iftarlarda ne kadar çok birlik beraberlik içerisinde olup da iftarımızı yaparsak bolluk ve bereketin geleceğini huzur ve mutluluğun artacağına inanıyoruz. Böyle bir organizasyonda bize ev sahipliği yapan başta Alanya MÜSİAD olmak üzere Akçatı mahalle sakinlerimize ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi arttırsın inşallah. Hayırlı ramazanlar diliyorum” dedi. Yapılan iftar sonrası Alanya

MÜSİAD Başkanı Mustafa Durusoy tarafından Kaymakam Ürkmezer’e ‘’Yetim Hamilik’’ sertifikası takdim edildi. Saadet Sezen Tavlı ise Akçatı sakinleri adına doğal ürünlerden oluşan sepeti Kaymakam Ürkmezer’e takdim etti. Organizasyondaki başarısı sebebiyle ise Tavlı’ya ise Durusoy tarafından plaket verildi.