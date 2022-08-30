MÜSİAD Başkanı Durusoy'dan Zafer Bayramı Mesajı

100. yılı kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayımladığı mesajında MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos 1922'de eşsiz bir zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız düşmanda arındırıldı. Türk milleti esaret altında kalmayacağı bir kez daha tüm dünyaya gösterilip bağımsızlık içinde yaşama şerefine kavuşmanın gururu yaşandı. Milletimiz bu zaferle birlikte bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanı için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.