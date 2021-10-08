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MÜSİAD Alanya’ya önemli konuk

MÜSİAD Alanya şubesi, Tiflis Şube Başkanı M. Özgür Yücel ve ailesini ağırladı. 

GÜNDEM 08.10.2021, 09:39 08.10.2021, 10:01 Meliha Yılmaz
MÜSİAD Alanya’ya önemli konuk

MÜSİAD Alanya’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘MÜSİAD Tiflis Başkanımız Sn. M.Özgür Yücel ve değerli ailesini ağırladık. Yurtdışında bizleri en güzel şekilde temsil eden şubemizin projelerini dinledik. 
Ziyaretleri için değerli başkanımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.’

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