MÜSİAD Alanya’ya önemli konuk

MÜSİAD Alanya’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ‘MÜSİAD Tiflis Başkanımız Sn. M.Özgür Yücel ve değerli ailesini ağırladık. Yurtdışında bizleri en güzel şekilde temsil eden şubemizin projelerini dinledik.

Ziyaretleri için değerli başkanımıza teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.’