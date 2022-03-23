MÜSİAD Alanya Ev Sahipliğinde Dev Buluşma

Toplantıya önemli konuşmacıların yanı sıra hem ülke hem de yurt dışından katılım olacak.

MÜSİAD Genel Merkezi tarafından organize edilen 105. Genel İdare Kurulu Toplantısı (GİK), MÜSİAD Alanya Şubesi'nin ev sahipliğinde 25-26 Mart 2022 tarihlerinde Alanya'da düzenlenecek. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı'nın da katılacağı toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, Türkiye Spor Turizmi Birliği Başkanı Arif Gözoğlu, Müsiad Antalya Üyesi Mustafa Türk konuşmacı olarak katılacak.

ÖZEL KATILIMCILAR OLACAK



Gerçekleştirilecek olan toplantıyla ilgili bilgi veren MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, “Alanya Şubesi olarak ev sahipliği yapacağımız toplantının ana teması 'Nitelikli turizm kaynakları' olacak. Hem ülke genelinden hem Alanya'da turizmciler ile şube başkanlarımızın yanı sıra yurt dışı temsilciklerimizden de katılımcılar olacak. Onlarda Alanya’yı tanımak adına turizm ve tarihi yerlere bir takım ziyaretlerde bulunacaklar” dedi.

“ALMEY ALANYA’NIN GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK”



Durusoy, “Bunun yanı sıra Alanya MÜSİAD tarafından gerçekleştirilen ALMEY tesisimizin de bitmek üzere olan inşaatında incelemelerde bulunacaklar. Bu projemizde özellikle tropikal meyve üretiminde önemli bir merkez olan Alanya’nın, gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.