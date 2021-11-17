banner12

banner18

Son Dakika

MÜSİAD Alanya Azerbaycan’da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. İş formunda Alanya Müsiad Şubesi’de katıldı.

GÜNDEM 17.11.2021, 17:27 Meliha Yılmaz
MÜSİAD Alanya Azerbaycan’da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. MÜSİAD ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yapılan forumun açılış toplantısı, Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda MÜSİAD Alanya’yı Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gök ve Tarım Komitesinden Sorumlu Naim Ergin katılarak Alanya’yı temsil etti.

Toplantıya Azerbaycan Ekonomi Bakanı MikayılCabbarov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov katıldı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan tarihinde yeni sayfa açıldığını, bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu söyledi.

Zafer sonrasında sadece Azerbaycan için değil bölge ülkeleri için de stratejik olanakların doğduğuna işaret eden Cabbarov, "Ağdam'da sanayi parkı, Cebrayıl'da serbest ticaret bölgesi kuruluyor. Yatırımı teşvik etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarda MÜSİAD üyelerini de görmekten memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

"BÖLGE, TRANSİT VE LOJİSTİK MERKEZ OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati de konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelleriyle ilgili bilgi verdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin arttığını, bu yıl 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten Nebati, "Ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşabilmek için ciddi çalışmaların yapılması gerekir." dedi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN HİDROJEN ARAŞTIRMASI ENSTİTÜSÜ KURULMALIDIR"

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Yarar, Azerbaycanlı kardeşleriyle kaynaşmak ve dayanışma sergilemek için Bakü'ye geldiklerini belirtti.Yarar, ekonomik birliktelik olmadan sağlam bir birlikteliğin kurulamayacağına dikkati çekerek, sadece kardeşlik duygusuyla sürdürülebilir bir ilişkiyi yönetmenin kabil olmadığını kaydetti.Birincisini 1996'da yaptıkları İBF'nin 25 yıldır kesintiye uğratmadan sürdüğünü belirten Yarar, bunun azim ve kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

“KARABAĞ'IN İMARI VE EKONOMİK KALKINMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da Karabağ'ın imarı ve ekonomik kalkınmaya yönelik yatırım fırsatlarının İBF aracılığıyla en doğru biçimde değerlendirileceğine inandığını söyledi. Asmalı, "Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri, yeni iş modelleri ve yatırım projelerinin geliştirilmesiyle çok daha sürdürülebilir, yenilikçi ve aydınlık bir geleceğe taşınacaktır." şeklinde konuştu.

25. İBF kapsamında Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortaları Kurumu ile İstanbul Devlet Özel Sektör Ortaklık Mükemmeliyet Merkezi, MÜSİAD ile KOBİA ve Azerbaycan Genç Girişimciler Ağı Derneği ile Genç MÜSİAD arasında mutabakat zaptları imzalandı.

Programa MÜSİAD Alanya’yı temsilen Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gök ve Tarım Komitesinden Sorumlu Naim Ergin katılarak Alanya’yı tanıttı. Forum kapsamında Azerbaycan'ın ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar yapılacak. Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedeflenen forumda, 30 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 1.000 iş insanı yer aldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6