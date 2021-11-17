MÜSİAD Alanya Azerbaycan’da

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde gerçekleştirilen 25. Uluslararası İş Forumu (İBF) Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. MÜSİAD ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (KOBİA) iş birliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Azerbaycan Ekonomi Bakanlığının destekleriyle yapılan forumun açılış toplantısı, Bakü Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda MÜSİAD Alanya’yı Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gök ve Tarım Komitesinden Sorumlu Naim Ergin katılarak Alanya’yı temsil etti.

Toplantıya Azerbaycan Ekonomi Bakanı MikayılCabbarov, Türkiye Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Erol Yarar, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve KOBİA Başkanı Orhan Memmedov katıldı.

Toplantıda konuşan Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov, Karabağ zaferi sonrasında Azerbaycan tarihinde yeni sayfa açıldığını, bölgede yeni gerçekliklerin oluştuğunu söyledi.

Zafer sonrasında sadece Azerbaycan için değil bölge ülkeleri için de stratejik olanakların doğduğuna işaret eden Cabbarov, "Ağdam'da sanayi parkı, Cebrayıl'da serbest ticaret bölgesi kuruluyor. Yatırımı teşvik etmek için çalışıyoruz. Çalışmalarda MÜSİAD üyelerini de görmekten memnuniyet duyarız." ifadesini kullandı.

"BÖLGE, TRANSİT VE LOJİSTİK MERKEZ OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati de konuşmasında Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomik potansiyelleriyle ilgili bilgi verdi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin arttığını, bu yıl 3 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini belirten Nebati, "Ticaret hacmini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefine ulaşabilmek için ciddi çalışmaların yapılması gerekir." dedi.

"TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN HİDROJEN ARAŞTIRMASI ENSTİTÜSÜ KURULMALIDIR"

MÜSİAD Kurucu Başkanı ve IBF Başkanı Yarar, Azerbaycanlı kardeşleriyle kaynaşmak ve dayanışma sergilemek için Bakü'ye geldiklerini belirtti.Yarar, ekonomik birliktelik olmadan sağlam bir birlikteliğin kurulamayacağına dikkati çekerek, sadece kardeşlik duygusuyla sürdürülebilir bir ilişkiyi yönetmenin kabil olmadığını kaydetti.Birincisini 1996'da yaptıkları İBF'nin 25 yıldır kesintiye uğratmadan sürdüğünü belirten Yarar, bunun azim ve kararlılığın göstergesi olduğunu vurguladı.

“KARABAĞ'IN İMARI VE EKONOMİK KALKINMAYA ÖNEM VERİYORUZ”

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da Karabağ'ın imarı ve ekonomik kalkınmaya yönelik yatırım fırsatlarının İBF aracılığıyla en doğru biçimde değerlendirileceğine inandığını söyledi. Asmalı, "Azerbaycan ile Türkiye'nin dostluk ve kardeşlik ilişkileri, yeni iş modelleri ve yatırım projelerinin geliştirilmesiyle çok daha sürdürülebilir, yenilikçi ve aydınlık bir geleceğe taşınacaktır." şeklinde konuştu.

25. İBF kapsamında Azerbaycan Zorunlu Sağlık Sigortaları Kurumu ile İstanbul Devlet Özel Sektör Ortaklık Mükemmeliyet Merkezi, MÜSİAD ile KOBİA ve Azerbaycan Genç Girişimciler Ağı Derneği ile Genç MÜSİAD arasında mutabakat zaptları imzalandı.

Programa MÜSİAD Alanya’yı temsilen Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Global Sahadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Gök ve Tarım Komitesinden Sorumlu Naim Ergin katılarak Alanya’yı tanıttı. Forum kapsamında Azerbaycan'ın ticaret ve yatırım potansiyeline dikkat çekebilmek gıda, tarım, hayvancılık, turizm, enerji, inşaat ve sağlık sektöründeki ayrıcalıkların anlatılması için sektörel toplantılar yapılacak. Azerbaycan pazarı hakkında daha fazla bilgi sahibi olunması ve bölgesel fırsatların ön plana çıkarılması hedeflenen forumda, 30 farklı ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 1.000 iş insanı yer aldı.