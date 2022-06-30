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Murat Özçelik’ten Kılıçdaroğlu’na Ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek bölgenin sorunlarına dair dosya sunan CHP’li Murat Özçelik, “Genel başkanımıza bölgemizde partimizi birinci yapmak için ilçe örgütlerimizle birlikte mücadele edeceğimizin sözünü verdik” dedi.
GÜNDEM 30.06.2022, 23:28 30.06.2022, 23:33 Zeynep Oktay
CHP’li Murat Özçelik Ankara’ya giderek partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Muhtarların da içinde olduğu bir heyetle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret eden Özçelik, “Gazipaşa-Alanya Havalimanı, bölgemizdeki bazı sorunlar ve çözümler konusunda görüş alışverişinde bulunduk ve hazırladığımız dosyamızı kendisine takdim ettik. Sayın genel başkanımıza bölgemizde partimizi birinci yapmak için ilçe örgütlerimizle birlikte mücadele edeceğimizin sözünü verdik” dedi. Ziyaret sonunda Özçelik, Kılıçdaroğlu’na Alanya Tersanesi’nin fotoğrafı ile üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu su kabağı hediye etti.
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