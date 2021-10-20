Muhtarlar Futbol Turnuvası düzenleniyor

Muhtarları her zaman en yakın çalışma arkadaşları olarak gördüğünü söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Başkan Böcek, Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp, Türkiye Muhtarlar Derneği Antalya Şube Başkanı Mustafa Yılmaz ve İlçe Muhtar Dernek Başkanlarını Büyükşehir Belediyesi’nde ağırladı. Başkan Böcek, “Hizmet koşumuzdaki yol arkadaşlarımız olan tüm muhtarların gününü kutluyorum” dedi.

HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET

Planlı, kurallı, kimlikli bir Antalya için muhtarlarla sık sık bir araya geldiğini söyleyen Başkan Böcek, Antalya’ya yapılan hizmetleri anlattı. Kimseyi ötekileştirmeden, köy-kent ayrımı yapmaksızın Antalya’nın 913 mahallesine eşit hizmet götürme anlayışlı içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Böcek, “Biz hep beraberiz. Biz birlikte yaparız. Bundan sonra da mahallelerimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Batı Akdeniz Muhtarlar Federasyon Başkanı Nazif Alp de Başkan Böcek’e muhtarlara verdiği destek ve gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek ve muhtarlar, en kısa zamanda muhtarlar buluşması düzenlemeyi kararlaştırdı.

MUHTARLAR TURNUVASI

Başkan Muhittin Böcek, ziyaret sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek Muhtarlar Futbol Turnuvası’nın fikstür çekimini de gerçekleştirdi. Kura sonrası eşleştirmeler şöyle oldu: Korkuteli-Finike, Akseki-Alanya, Gazipaşa-Döşemealtı, Kepez-Antalya Büyükşehir bürokratları, Muratpaşa-Kemer, Konyaaltı-Manavgat, Elmalı-Serik, Kumluca-İbradı. 6-14 Kasım tarihleri arasında Lara ASAT Su Arıtma Tesisleri Futbol Sahası’nda yapılacak turnuvada 16 takım yer alacak. Her ilçeden bir takım oluşturan muhtarlar, tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek.