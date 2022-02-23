Muhtar Postacı Gibi Çalışıyor

Mahkeme, savcılık, icra müdürlüğü gibi resmi kurum ve kuruluşlar tarafından gönderilen tebligatlarda ya da trafik cezalarında posta geldiğinde adreste kimsenin olmaması halinde, postacı kapıya haber verme kağıdı yapıştırıyor, evrakı da mahalle muhtarına bırakıyor. Muhtarlığa bırakılan ve vatandaşa ulaşmayan evrakların geçerli olduğunu belirten Sugözü Muhtarı Hasan Uysal maduriyetlerin giderilmesi için postası gibi kapı kapı dolaşarak evrak dağıtıyor.

‘İNŞALLAH BU SORUN BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLÜR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Uysal, “Muhtarlığımıza bırakılan evrakları her gün motosikletimle dolaşarak vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Vatandaşımız ekonomik olarak oldukça zor bir durumda. Kendi güncel işlerimizin yanında postacılık görevini de üstlendik. Bu işler bize büyük yük getiriyor. Ama inşallah bu sıkıntıdan da kısa zamanda kurtuluruz. Umarım yetkili kişiler bu soruna bir an önce çare bulur” dedi.