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Muhittin Böcek Gökbel Güreşlerine Katılacak
CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Pazar günü Gökbel Güreşlerine katılacağına açıkladı.
GÜNDEM 16.07.2022, 22:43 Zeynep Oktay
Alanya Belediyesi’nin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Gökbel Güreşlerine katılmasının uygun olmayacağını açıklamasının ardından bazı siyasi parti ilçe başkanları ve meclis üyeleri Gökbel’e gitmeyeceklerini açıklamıştı. Gündüz saatlerinde CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, Başkan Böcek’e son durumu iletmişti. Biraz önce Başkan Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Pazar günkü güreşlere katılacağını açıkladı.
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