Müftülük O İddialara Açıklama Yaptı

Müftülüğün açıklaması; ‘Alanya Müftümüz Dr. İhsan İlhan’ın Müftülük binasının üzerinde yer alan iki daireyi birleştirerek kendine tahsis ettiği iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

Lojman ve misafirhaneye ayrı kapılardan girilmekte olup; binanın yapı özelliği dikkate alındığında böyle bir durum asla söz konusu değildir.

Haberde iddia edildiği üzere iki imamdan lojman boşalmamış; Emine Özmüftüoğlu Camii görevlisinin tayininin çıkması sonucu 1 (bir) lojman boşalmıştır. Emine Özmüftüoğlu Camii’ndeki bir kadronun münhal bulunmasından dolayı lojman hala boş durumdadır. Herhangi bir tamir ve tadilat da yapılmamıştır. Emine Özmüftüoğlu Camii’ne bir görevlinin atanması durumunda bu lojman yeni görevliye tahsis edilecektir.

Önceki müftülerimiz zamanından bu yana misafirhane olarak kullanılan, bakım ve onarıma ihtiyacı olan misafirhane için ise sadece boya ve badana işlemleri yapılmış; Türkiye Diyanet Vakfı Alanya Şubesi’nin bütçesinden herhangi bir harcama yapılmamıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı Alanya Şubesine ait misafirhane, başta Alanya Müftülüğümüze bağlı olarak görev yapan personelimiz olmak üzere; tüm Diyanet İşleri Başkanlığı personelimize hizmet vermektedir’’ dedi.