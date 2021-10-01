Müftü İlhan personeller ile bir araya geldi

Müftü İlhan Din Görevlisi mesai arkadaşlarına dini ve ahlaki hizmetlerin artması ve sahada daha çok var olmak için çaba göstermeleri konusunda onlara önerilerde bulundu. Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan tarafından idari konularda çeşitli bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda gündem maddeleri görüşüldü ve ilçemizde din hizmetlerinin daha etkin ve verimli olması konusunda nelerin yapılabileceği hususunda istişarelerde bulunuldu. Personeli de dinleyen Müftü İlhan bütün meslektaşlarına başarılar diledi ve toplantı sona erdi.