Müftü İlhan öğrencilerle buluştu

Bu kapsamda Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Hasan Çolak Anadolu Lisesi, Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ve Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temalı konuşmalar gerçekleştiren Müftü İlhan; Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in, ilk önce Rabbine karşı vefalı olduğunu daha sonra ise insanlara, ailesine, çevreye ve ahdine vefalı olduğunu Peygamberimizin hayatından vefa örnekleri vererek anlattı. Vefalı olmanın imandan ve müminin şanından olduğunu da belirten Müftü İlhan öğrencilere dini, milli ve manevi konularda da çeşitli tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Programlar öğretmen ve öğrencilere başarı temennisiyle sona erdi.