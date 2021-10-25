Müftü İlhan öğrencilerle buluştu
“Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temasıyla idrak edilen Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Alanya Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilçemizdeki okullara yönelik çeşitli programlar düzenlendi.
Bu kapsamda Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Hasan Çolak Anadolu Lisesi, Avsallar Recep Karaca Çok Programlı Anadolu Lisesi, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi ve Demirtaş Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. “Peygamberimiz ve Vefa Toplumu” temalı konuşmalar gerçekleştiren Müftü İlhan; Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in, ilk önce Rabbine karşı vefalı olduğunu daha sonra ise insanlara, ailesine, çevreye ve ahdine vefalı olduğunu Peygamberimizin hayatından vefa örnekleri vererek anlattı. Vefalı olmanın imandan ve müminin şanından olduğunu da belirten Müftü İlhan öğrencilere dini, milli ve manevi konularda da çeşitli tavsiye ve nasihatlerde bulundu. Programlar öğretmen ve öğrencilere başarı temennisiyle sona erdi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|10
|24
|2. Hatayspor
|10
|20
|3. Beşiktaş
|10
|20
|4. Alanyaspor
|10
|20
|5. Fenerbahçe
|10
|19
|6. Karagümrük
|10
|18
|7. Konyaspor
|10
|17
|8. Galatasaray
|10
|17
|9. Altay
|10
|15
|10. Adana Demirspor
|10
|13
|11. Başakşehir
|10
|12
|12. Gaziantep FK
|10
|12
|13. Öznur Kablo Yeni Malatya
|10
|12
|14. Sivasspor
|10
|11
|15. Kayserispor
|10
|11
|16. Giresunspor
|10
|9
|17. Antalyaspor
|10
|9
|18. Göztepe
|10
|8
|19. Kasımpaşa
|10
|6
|20. Rizespor
|10
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|10
|24
|2. Ankaragücü
|10
|24
|3. Eyüpspor
|10
|20
|4. Erzurumspor
|10
|19
|5. Bandırmaspor
|10
|18
|6. Kocaelispor
|9
|16
|7. Tuzlaspor
|9
|14
|8. Gençlerbirliği
|9
|14
|9. Samsunspor
|9
|12
|10. Boluspor
|9
|11
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
|19. Balıkesirspor
|9
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|9
|22
|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
|4. West Ham
|9
|17
|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
|7. M. United
|9
|14
|8. Everton
|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
|11. Wolverhampton
|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
|13. Aston Villa
|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
|16. Southampton
|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Elche
|10
|10
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|9
|2