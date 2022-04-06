Müftü İlhan: Ela Bebeğe Fitre ve Zekat Geçer

Selçuklu döneminden kalma ve 780 senelik tarihi geçmişi olan Süleymaniye Camisi’nde gerçekleşen röportaj da Uni TV’ye Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan konuk oldu. Ramazan ayında tavsiyelerde bulunurken Ela bebek için şunları söyledi:

Müftü İhsan İlhan, “Zekatı veren bir insan aslında en hayırlı insandır. Alanya’da ülkemizde zekat müessesi tastamam olsun ve zekat veren Müslümanlar zekatlarını tastamam versinler bu ülkede bir tane fakir kalmaz ve şuanda Alanya’nın potansiyeli, Türkiye’de şuan ki eurosu bakımından şehirlerden büyük olan bir yapıya sahip, maddi imkana sahip ve bunlar yapıldığı zaman zekatlar bloklaşmasa belli tekerlerde toplanmasa belli ekollerde toplanmasa bütün topluma yayılsa fakir ve fukaraya verilse mahalledeki komşusuna vermiş olsa insanlar kesinlikle fakir kalmaz. Ela çocuğumuz var, mesela şu anda hasta olup yardım istiyor değil mi? Zekatımız da, fitremizde ve diğer maddi imkanlarımızla yanında olsak o insanın en büyük derdini çözmüş olacağız’’ dedi.