Müftü İlhan'dan İmam Hatip Ortaokulu'na ziyaret
Alanya İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, öğretmen Emine Arak’la birlikte Mahmutlar İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.
GÜNDEM 29.09.2021, 12:49 Melike Temir
OKUL müdürü Muhsin Argül’ün misafirperverliğinde sohbet şeklinde geçen ziyarette Hafız iho projesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundular, Müftü İlhan okul hakkında bilgiler aldı. Müftü İlhan, Müdür Argül'e, çalışma arkadaşları ve öğrencilere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.
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