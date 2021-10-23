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Müftü İlhan'a Küdüs derneğinden ziyaret

Geçtiğimiz aylarda kuruluşunu tamamlayan ve hızlı bir şekilde faaliyetlerine başlayan “Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği” kurum ziyaretleri kapsamında Alanya Müftüsü Dr. İhsan İlhan’ı makamında ziyaret etti.

GÜNDEM 23.10.2021, 20:05 YEDİ GÜN HABER-2-
Müftü İlhan'a Küdüs derneğinden ziyaret

Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Macit başkanlığında gerçekleşen ziyarete; Başkan Yardımcısı Kemal Aras, Yönetim Kurulu Üyeleri Rabia Macit ve Güney Yılmaz Gazioğlu eşlik etti.

Tanışma ve sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği’nin kuruluş amacı, hizmetleri, projeleri ve çalışmaları hakkında Müftü İlhan’a detaylı bilgiler verildi.

Çeşitli hususlarda görüş alışverişinde de bulunulduğu ziyarette, Dernek Başkanı Macit ve beraberindekiler, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İLHAN şahsında tüm Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının Mevlid-i Nebi Haftası’nı tebrik etti. Ayrıca günün anısına İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan’a Kubbet’üs Sahra’nın maketi hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Müftü İlhan, Alanya Kudüs Bilinci ve Kardeşlik Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Önder Macit ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

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