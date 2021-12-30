Müdür ikinci kez görevden alındı

Geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Alanya Huzurevi Müdürlüğü görevinden alınan ve başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak görevine iade edilen Sabit Demir, bakanlık tarafından ikinci kez görevinden alındı. Demir’den boşalan Alanya Huzurevi Müdürlüğü makamına ise müdür yardımcısı Fatma Aksoy getirildi.