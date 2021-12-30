Müdür ikinci kez görevden alındı
Alanya Huzurevi Müdürü Sabit Demir, bakanlık tarafından görevden alındı. Demir’den boşalan makama ise müdür yardımcısı Fatma Aksoy getirildi
GÜNDEM 30.12.2021, 09:56 Meliha Yılmaz
Geçen yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Alanya Huzurevi Müdürlüğü görevinden alınan ve başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak görevine iade edilen Sabit Demir, bakanlık tarafından ikinci kez görevinden alındı. Demir’den boşalan Alanya Huzurevi Müdürlüğü makamına ise müdür yardımcısı Fatma Aksoy getirildi.
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