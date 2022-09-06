Motosiklet Sürücülerine Reflektif Yelek Dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu olmasının ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri koordinesinde Mahmutlar Mahallesi’nde bir uygulama düzenlendi. Uygulamada jandarma tarafından durdurulan motosiklet sürücülerine Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Sahil Güvenlik 92. Bot Komutanı Yüzbaşı Çağatay Avcı tarafından motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımı yapıldı. Jandarma ekipleri sürücülere kurallara uymaları konusunda uyarılarda da bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Fatih Ürkmezer, “Ağustos ayında iki tekerli araçlar için düzenlemeler yapıldığını belirterek, “Bu araçları kullananların mutlaka kask takmasını istiyoruz. Ayrıca bu düzenleme ile beraber özellikle gece reflektif olan, sürücüyü belli eden yelek de giymeleri artık zorunlu hale geldi. Yakında tüm Türkiye’de olduğu gibi Alanya’da da bunun denetimlerine başlayacağız. Bugün burada örnek olması amacıyla motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtımını gerçekleştirdik. Amacımız burada vatandaşlarımızı bilinçlendirmek” diye konuştu.