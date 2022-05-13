Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza dün saat 07.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilemeyen 07 ADH 611 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yunus Doğan’ın (21) kullandığı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Doğan, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti.

‘BABASININ ÇIRPINIŞLARI GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR’

Acı haberi Doğan’ın komşusu olan Antalya BŞB çalışanlarından Selahattin Uğurkutu sosyal medya hesabından duyurdu. Uğurkutu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Cuma sabahı üzücü bir haber ile uyandık. Kestel Mahallesinden komşumuz Yunus Doğan (21) dün Mahmutlar sağlık ocağı önünde bir aracın çarpması sonucu yoğun bakımda alınmış olsa da maalesef geceyi çıkartamadı. Hakkın rahmetine kavuştu. Kederli ailesine baş sağlığı diliyorum. O engelli babasının çırpınışları ise gözlerimin önünden gitmiyor maalesef. Motor kazaları motorun trafikte bir araç yerine konmadığının bir ispatı değil mi? Motor kazasında abimi kaybettim 24 sene geçti bu düzen değişmedi değişmeyecek.”