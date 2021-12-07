Motorinin Litre Fiyatı 10 TL’yi Geçti

Bugünkü zamla beraber motorinin litresi İstanbul Anadolu yakasında 9,33 TL'den 9,99 TL'ye, Avrupa yakasında ise 9,35 TL'den 10,01 TL'ye yükselmiş olacak.

Kasım ayında küresel enerji fiyatlarında düşüş olmasına karşın yurt içinde döviz kurunun rekor kırması nedeniyle otogaz, benzin ve motorine üst üste zamlar geldi. Aralık ayında benzine gelen 58 kuruşluk indirimin hemen ardından 44 kuruş zam yapıldı. Motorine ise ayın ilk zammı bugün yapıldı ve üç büyük il olan İstanbul Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 10 TL'yi aştı.