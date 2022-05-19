Motor Kazası: 1 Ölü

Türkler Mahallesi D-400 karayolu üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana gelen kazada, Antalya yönüne seyir halinde olan Diyar Çiçek (18) idaresindeki 07 NPZ 46 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Çiçek ve motosikletteki köpeği yola fırladı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Çiçek’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz gencin cansız bedeni savcı ve jandarma incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu’na götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.