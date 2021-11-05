Mobil Kuaför Tırı yangın bölgesinde

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak, ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Manavgat’ın yangından etkilenen Yaylaalan, Sevinç, Tilkiler, Oymapınar, Bucakşeyhler, Dikmen, Güzelyalı, Saraçlı, Karavca ve Belenobası Mahalleleri oldu.

329 VATANDAŞA HİZMET VERİLDİ

Ekipler 3 gün boyunca genç, yaşlı, çocuk 329 vatandaşa hizmet verdi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Manavgatlı vatandaşların saç kesimi ve bakımları yapıldı. Karavca Mahallesi İlkokulu ve Ortaokulu bahçesine park eden Mobil Kuaför, 78 çocuğun saç kesimini yaptı. Bazı vatandaşlara da kaldıkları konteyner evlerde hizmet verildi. Vatandaşlar, ayaklarına kadar gelen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.