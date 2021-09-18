Mobil Kuaför Tırı ilçe ilçe geziyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tırı, kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Mobil kuaförün son durağı Kemer, Korkuteli, Demre, Elmalı, Gündoğmuş ve Kaş ilçeleri oldu. Mobil Kuaför Tırı Kemer’in Beycik ve Gedelme yaylalarında iki gün boyunca 54 vatandaşa hizmet götürdü. Kemer’in ardından Korkuteli ’de park eden mobil kuaför tırı, Mamatlar, Kozağcı, Kızılaliler, Kırkpınar, Manay, Osmankalfalar, Yeşiloba, Duraliler mahallelerinde üç gün boyunca 225 vatandaşın kişisel bakımını yaptı.

BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Mobil kuaför Korkuteli’den sonra Demre’nin Çağman, Belören, Köşkerler, Yavu, Davazlar, Gürses, Kapaklı, Çevreci ve Üçağız Mahallelerinde hizmet verdi. Üç gün boyunca 131 vatandaşın sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde saç kesimi ve bakımları yapıldı.Demre’nin ardından, Elmalı’ya geçen mobil kuaför tırı, Çobanisa, Gümüşyaka, Karaköy, Gökpınar, Küçüksöyle, Büyüksöyle, Geçmen, Karapınar, Kışla, Yalnızdam, Yılmazlı ve Geçit mahallelerinden189 kadın, genç yaşlı ve çocukğa hizmet verdi.

VATANDAŞ MEMNUN

Kaş Yaylaçandır, Bezirgan, İslamlar ve Üzümlü Mahalleleri ile Gündoğmuş’un Bedanve Köprülü Mahallelerinde 224 vatandaşa hizmet veren Mobil Kuaför Tırı Kemer, Korkuteli, Demre ve Elmalıile birlikte yaklaşık 823 vatandaşın mahallelerine kadar giderek saç kesimi ve bakımı gibi kuaförlük hizmetlerini ücretsiz olarak sundu. Mahallelerine kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.