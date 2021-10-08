Miniklerin Discovery park gezisi

Öğretmenleri ile birlikte daha önce hiç görmediği hayvanları yakından gören minikler, keyifli anlar yaşadı. Hayvanları kendi elleriyle besleyen çocuklar, fok balığı gösterisini de büyük bir heyecanla izledi. Uzman eğitmen kadrosu, kaplan, maymun, leylek, deve ve ceylanı doğal ortamda öğrencilerine öğretti. Çocukların, doğa ve hayvan sevgisini küçük yaşta öğrenmesi gerektiğini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, miniklerin hem eğlenerek hem de gezerek bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Başkan Şükrü Sözen, “ Manavgat Belediye’mizin eğitmen kadrosu, çocuklarımıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayarak bulunduğumuz ortamın sadece insanlara ait olmadığını öğretiyor. Küçük yaşlarda alınan temel eğitimler ile çocuklarımızın yarınlara olan bakış açılarını farklı ve iyi bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız hem eğlenerek hem de öğrenerek eğitim almaya devam edecektir” dedi.