Minik Öğrenciler Fidan Dikti

Etkinliğe Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Okul Müdürü, ‘’Etkinlik sayesinde miniklerin sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesiyle birlikte; çevre koruma, doğanın tüm canlılar için önemi , doğada toprak, su ve havanın ortak döngüsünün tüm canlılar için ne kadar önemli olduğunu öğrencilerimize uygulamalı olarak anlatmış olduk. Orman İşletme Müdürlüğümüze ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.