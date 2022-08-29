Minibüsçüler Odası’nda Uyuşturucu Testi

Paşa Özkan yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala servis şoförlerine ‘uyuşturucu testi’ yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Özkan ‘Servisçi esnaflarımızın yaptırması zorunlu olan "uyuşturucu testi" 31 ağustos çarşamba günü saat 08.30 ile 19.00 Almos A.Ş de yapılacaktır. Tüm arkadaşlarımızdan testlerini yaptırmalarını rica ediyoruz’ dedi.