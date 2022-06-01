MHP’li Erbaş, Yerel Basına Destek İstedi

Mecliste daha önce yaptığı konuşmalarda da yerel basına destek isteyen Milletvekili Erbaş, yerel basında yayınlanan resmi ilan fiyatına yapılan yüzde 70 zam için iletişim başkanlığına teşekkür ederken, yeni desteklerin de acilen verilmesi gerektiğini ifade etti. Yerel basının kimseye muhtaç olmadan yayın yapması gerektiğini belirten Erbaş, yerel basına verilmesi gereken yeni destek önerilerini şöyle açıkladı:

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünü kutlayacağız. 100’üncü yıl kutlamaları hazırlıklarını ulusal basından mutlaka takip ediyorsunuzdur. Bu kutlamalar en çok yerel basında yer almalı ve ses getirmelidir. Yerel gazetelere verilen basın ilan desteği gazetelerimize biraz nefes aldırdı. Ancak ilave desteklemeler de yapılmalıdır. Ayrıca aynı düzenlemeleri yerel televizyonlar ve yerel radyolar için de bekliyoruz. Yerel medya ve basının bizden beklentileri vardır, bunlardan bir kaçını buradan ifade etmek istiyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız, belediyelerin meclis kararlarının yerel gazetelerde yayınlanmasını, ulusal kanallarda yayınlanan kamu spotlarının ücret karşılığında yerel televizyon ve radyolarda da yayınlanmasını, ulusal kanallara reklam veren kamu kuruluşlarına ait ticari reklamların bir kısmının yerel radyo, televizyon ve gazetelere aktarılmasını istiyorlar. Biz de bu konuda yerel gazeteci arkadaşlarımızı destekliyor ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Ayrıca, desteklerin bir tanesinin de teknik donanım desteği ve ucuz kredi olabileceğini belirten MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, “Maliyeti ucuz kredilerle yerel basın kuruluşlarına dijital dönüşüm ve teknolojik yenilenme için teknik donanım desteği verilmesi gibi çalışmalar yerel medya ve basına can suyu olacaktır. Çünkü Türkiye’de 800 yerel gazete, 700 radyo, 350’ye yakın da televizyon kanalı vardır. Buna karşılık yerel basından, bulundukları şehirlerin Türk kültürü, turizm, halk oyunları, yerel yemekler gibi gelecek nesillere aktarılabilecek miraslarımıza sahip çıkmaları istenebilir. Bu sayede, Türk kültürüne ait hemen hemen bütün türküleri bizlerin karşısına çıkaran yeni Nida Tüfekçiler, yeni Hisarlı Ahmetler yetiştirebiliriz. Gelin, yerel gazetelerimizi, yerel radyolarımızı kimseye muhtaç etmeyelim. Ama içlerindeki çürük elmaları da temizleyelim” diyerek kürsüden yaptığı konuşmasını tamamladı.

DİM: ERBAŞ’A MİNNETTARIZ

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, MHP Milletvekili Ahmet Erbaş’ın yerel medyaya en çok destek veren siyasetçilerden biri olduğunu belirterek, “Ne yazık ki mecliste gazeteci kökenli vekiller Erbaş kadar duyarlı değil. Sayın Erbaş, her zaman sesimizi en gür şekilde duyuruyor. İstişare ediyor. Bilgi alıyor. Derdimizi de sık sık soruyor. Yerel gazeteciler adına kendisine minnettarız.” dedi.