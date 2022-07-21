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MHP İlçe Başkanı Hayatını Kaybetti
Antalya’da bir suredir hastanede tedavi gören MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan hayatını kaybetti.
GÜNDEM 21.07.2022, 08:49 Meliha Yılmaz
MHP Gündoğmuş İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Kıldan’ın bir suredir Antalya’da tedavi gördüğü hastanede bu akşam durumu ağırlaştı. Kıldan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kıldan’ın yarın ilçede düzenlenecek olan cenaze töreni sonrasında toprağa verileceği öğrenildi. Konu ile ilgili başsağlığı mesajı yayımlayan MHP İl Başkanı Hilmi Durgun, "MHP Gündoğmuş İlçe Başkanımız Sayın Hasan Hüseyin Kıldan bey tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet diler, ailesinin, sevenlerinin ve camiamızın başı sağolsun" sözlerine yer verdi.
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