MHP Alanya’dan Ela Bebek İçin ‘Fitre ve Zekat’ Çağrısı

Alanya’da yaşayan Nuray ve Hayrullah Ünal çiftinin SMA Tip 1 tanısı konan 6 aylık Ela bebeğin yurt dışında ki tedavisinin yapılabilmesi için tedavi masraflarının karşılanması adına çeşitli etkinlikler ve kampanyalar yapılırken, bir destek çağrısı da MHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya Ülkü Ocakları’ndan geldi.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı ve Alanya Ülkü Ocakları mübarek Ramazan ayında vatandaşların Fitre ve Zekatlarını Ela Bebeğe verilmesi adına bir görsel hazırlatarak vatandaşları destek olmaya davet ettiler.

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ; ‘Tüm vatandaşlarımızı ve dava arkadaşlarımızı Mübarek Ramazan ayında Fitre ve Zekatlarıyla Ela bebeğimize destek olmaya davet ediyoruz.’ dedi.