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MHP Alanya Hemşireleri Ziyaret Etti
MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ettiler.
GÜNDEM 14.05.2022, 06:10 Meliha Yılmaz
Sağlık çalışanlarının Hemşireler Günü’nü kutlayan partililer pandemi dönemindeki fedakarlıkları için teşekkür edip çiçek takdim ettiler. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Hemşireler Günü münasebetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbette olan hemşirelerimizi, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek, bu anlamlı günlerini kutladık. Pandemi döneminde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveri için şükranlarımızı ilettik” ifadelerini kullandı.
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