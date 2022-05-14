MHP Alanya Hemşireleri Ziyaret Etti

Sağlık çalışanlarının Hemşireler Günü’nü kutlayan partililer pandemi dönemindeki fedakarlıkları için teşekkür edip çiçek takdim ettiler. MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, “Hemşireler Günü münasebetiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöbette olan hemşirelerimizi, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte ziyaret ederek, bu anlamlı günlerini kutladık. Pandemi döneminde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveri için şükranlarımızı ilettik” ifadelerini kullandı.