MHP Alanya'dan hayvan barınağına ziyaret

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve yönetim kurulu üyeleri 4 Ekim Hayvan Haklarını Koruma Günü nedeniyle Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Geçici Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası sosyal medyadan parti adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Yaratılanı, Yaradandan ötürü sevmek düsturuyla, Allah’ın dilsiz kullarına en iyi şekilde bakan Alanya Belediyemize teşekkür ediyoruz.'