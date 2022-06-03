MHP Alanya'dan Demirtaş Çıkarması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkalığı tarafından ‘Adım Adım 2023; İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantıları' kapsamında MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve MHP MYK üyelerinin katılımı ile hafta sonu Alanya Kültür Merkezi'nde vatandaşların yoğun katılımı ile toplantı gerçekleştirilmişti.

İlçe Başkanı Türkodoğan, toplantı sonrası siyasi çalışmalarında vites yükseltirken, bugün de Alanya'nın doğu bölgesinde bulunan Demirtaş Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Vatandaşların MHP ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye olan teveccühün artarak devam ettiğin belirten Başkan Türkdoğan; “Demirtaş mahallemizde esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek Türkgün Gazetemizi takdim ettik.

Bizleri canı gönülden bağrına basarak, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye, Partimize ve Cumhur İttifakı’na yoğun teveccüh gösteren Demirtaşlı hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.