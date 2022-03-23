Mezarlıkta Asılı Vaziyette Ölü Bulundu

Olay, saat 15.00 sıralarında Dinek Mahallesi’ndeki Alanya Belediyesi Mezarlığı’nda meydana geldi. Yolda geçen bir vatandaş mezarlıktaki demir korkuluklara asılı vaziyette bir kişinin olduğu görerek durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelere gencin yaşamını kaybettiği belirledi.

İsminin Orhan Ö. (30) olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni polis ve savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. İntihar şüphelisi üzerine duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı.