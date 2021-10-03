Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın (pazar) hava ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ile kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık