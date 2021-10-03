Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Çok kuvvetli olacak. Günlerce sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre sağanak yağışlar devam edecek. Akdeniz kıyılarında ve Antalya'nın iç kesimlerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın (pazar) hava ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Tokat, Sivas ve Malatya çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Güneydoğu Anadolu ile Van'ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına öngörülüyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ve Bursa çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası ile kuzey kıyılarının, Kırklareli'nin kuzey, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bu akşam saatlerinde güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Sivas'ın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu,bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzincan, Erzurum ve Tunceli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|8
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Alanyaspor
|8
|14
|9. Adana Demirspor
|8
|12
|10. Kayserispor
|8
|11
|11. Galatasaray
|7
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|8
|9
|14. Antalyaspor
|8
|8
|15. Başakşehir
|8
|6
|16. Kasımpaşa
|8
|6
|17. Öznur Kablo Yeni Malatya
|8
|6
|18. Göztepe
|8
|5
|19. Giresunspor
|8
|5
|20. Rizespor
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|8
|20
|2. Ankaragücü
|7
|15
|3. Bandırmaspor
|8
|15
|4. Erzurumspor
|7
|15
|5. Tuzlaspor
|7
|14
|6. Eyüpspor
|7
|13
|7. Kocaelispor
|7
|13
|8. Samsunspor
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Altınordu
|8
|10
|11. Manisa FK
|7
|9
|12. Boluspor
|7
|8
|13. Menemenspor
|8
|8
|14. İstanbulspor
|7
|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|6
|14
|3. M. United
|7
|14
|4. Everton
|7
|14
|5. Brighton
|7
|14
|6. Man City
|6
|13
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
|10. Aston Villa
|7
|10
|11. Arsenal
|7
|10
|12. Wolverhampton
|7
|9
|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Watford
|7
|7
|16. Leeds United
|7
|6
|17. Southampton
|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|7
|16
|4. Sevilla
|6
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|7
|12
|11. Mallorca
|8
|11
|12. Elche
|8
|9
|13. Villarreal
|6
|8
|14. Celta de Vigo
|8
|7
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Espanyol
|7
|6
|17. Levante
|8
|4
|18. Granada
|7
|3
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|7
|0