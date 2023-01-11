Meteoroloji Alanya'yı Uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmede bu hafta Alanya'da yağışlı geçeceği biliniyordu. Bugün yayınlanan yeni rapora göre ise Alanya'yı da kapsayacak şekilde sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. Ülke genelinde ise iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Mersin ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ALANYA'YA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE KAR

Yağışların Alanya'da kuvvetli (25-60 kg/m2), 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Vatandaşların başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.