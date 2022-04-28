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Meral Akşener'i Arıkan Karşıladı
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi temaslarda bulunmak üzere Antalya’ya geldi. Genel Başkan Akşener’i karşılamaya İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan da katıldı.
GÜNDEM 28.04.2022, 13:09 Zeynep Oktay
Ankara’dan havayoluyla gelen Meral Akşener, havalimanında davul ve zurna eşliğinde karşılandı. Akşener’i havalimanında İyi Parti Antalya milletvekilleri Feridun Bahşi ve Hasan Subaşı, İyi Parti İl Başkanı Mehmet Başaran, İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Alper Arıkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda parti üyesi karşıladı. Parti üyeleriyle selamlaşıp, fotoğraf çektiren Akşener, makam aracına binerek kalacağı otele gitti. Meral Akşener’in bugünkü programında; esnaf ziyareti ve öğrenci buluşması olduğu öğrenildi.
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