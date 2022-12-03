Mehmet Şahin’den Anlamlı Mesaj

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazılı açıklamada Alanya Belediye Bakan Adayı Mehmet Şahin, “Sadece 3 Aralık’ta değil 365 gün özel kardeşlerimizi hatırlamalıyız. Bu kardeşlerimizin önlerindeki tüm engelleri kaldırıp onlara engelsiz bir Alanya inşa etmeliyiz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Tüm özel kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum” dedi.