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Mehmet Şahin’den Anlamlı Mesaj
Alanya Belediye Bakan Adayı Mehmet Şahin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı
GÜNDEM 03.12.2022, 15:56 Meliha Yılmaz
Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı yazılı açıklamada Alanya Belediye Bakan Adayı Mehmet Şahin, “Sadece 3 Aralık’ta değil 365 gün özel kardeşlerimizi hatırlamalıyız. Bu kardeşlerimizin önlerindeki tüm engelleri kaldırıp onlara engelsiz bir Alanya inşa etmeliyiz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Tüm özel kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum” dedi.
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