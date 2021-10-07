Mehmet Şahin'in acı günü
ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in babası Hacı Ali Şahin'in bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.
GÜNDEM 07.10.2021, 12:10 07.10.2021, 13:04 Melike Temir
ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin'in babası Hacı Ali Şahin'in (84) bugün yaşamını yitirdiği öğrenildi. Böbrek hastası olduğu ve diyaliz tedavisi gördüğü bildirilen Şahin, bir süredir tedavi altında olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu. Başkan Şahin'in acı haberi yurtdışında aldığı ve bu gece Alanya'ya döneceği öğrenilirken Baba Şahin’in cenazesinin ise yarın defnedileceği bildirildi. Taziyenin ise Sugözü Mahallesi Çevreyolu üzerinde yer alan Paçacı Şemsi’nin arkasında düzenleneceği öğrenildi.
Salim Günay 3 saat önce
Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah kalanlara sabır diliyorum
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