Meclis Üyelerinden Yedigün Haber’e Ziyaret

MHP’li Meclis Üyeleri Mustafa Toksöz ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Tekin Yedigün Haber sahibi Ahmet Akar’ı ofisinde ziyaret ederek yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdiler. Meclis Üyesi Tekin, özellikle önümüzdeki günlerde Demirtaş bölgesine yeni yatırım ve projelerin kazandırılacağı söyledi. Meclis Üyeleri 2. Yılını dolduran Yedigün Haber’e yayın hayatında başarılar diledi.