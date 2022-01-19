Meclis Üyelerinden Yedigün Haber’e Ziyaret
Alanya Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Toksöz ve Mehmet Ali Tekin Yedigün Haber’i ziyaret ettiler.
GÜNDEM 19.01.2022, 14:29 Zeynep Oktay
MHP’li Meclis Üyeleri Mustafa Toksöz ve İnşaat Mühendisi Mehmet Ali Tekin Yedigün Haber sahibi Ahmet Akar’ı ofisinde ziyaret ederek yatırımlar ve projeler hakkında bilgi verdiler. Meclis Üyesi Tekin, özellikle önümüzdeki günlerde Demirtaş bölgesine yeni yatırım ve projelerin kazandırılacağı söyledi. Meclis Üyeleri 2. Yılını dolduran Yedigün Haber’e yayın hayatında başarılar diledi.
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