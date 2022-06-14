Meclis Üyeleri Kardeş Şehir’de

10-12 Haziran 2022 tarihlerinde Alanya’nın Polonya’daki kardeş şehri Wodzislaw Slaski’nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya Belediyesi’ni temsilen Meclis Üyeleri Emine Çalış, Paulina Müftüoğlu, Serkan Salvur, Alper Kan ve Dış İlişkiler-Turizm Sorumlusu Özge Kıldırgıcı katıldı. Kutlamalara katılan Alanya heyetini, Wodzislaw Slaski Belediye Başkanı Mieczyslaw Kieca özel olarak ağırladı. Program kapsamında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde Belediye Meclisinde buluşmalar düzenlendi ve iki şehir arasındaki ticaret ve turizm ağı gibi konular masaya yatırıldı. Alanya heyeti kutlamalarda diğer ülkelerdeki kardeş şehir heyetleri ile buluşarak çeşitli proje planları yaptılar. Kutlamalar kapsamında düzenlenen programlarda ise Polonya’nın tarihteki yeri üzerine kültür turları, Railway Station, Dietrichstein Palace, Gothic Tower gibi çeşitli tarihi mekanlara da geziler düzenlendi.