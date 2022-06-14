Meclis Üyeleri Kardeş Şehir’de
Alanya’nın Polonya’daki kardeş şehri olan Wodzislaw Slaski’nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya heyeti de katıldı. Meclis Üyesi Emine Çalış, bebeği İsmet Çalış ile birlikte geziye katıldı. Etkinliklerde ve programlarda İsmet Çalış’a kardeş şehrin heyeti büyük ilgi gösterdi. Alanya Belediye Meclis Üyeleri, kutlamalarda Alanya’yı temsil ederken, iki şehrin ilişkilerinin geliştirilmesi için de önemli görüşmeler yapıldı.
10-12 Haziran 2022 tarihlerinde Alanya’nın Polonya’daki kardeş şehri Wodzislaw Slaski’nin 51. Şehir Kutlamalarına Alanya Belediyesi’ni temsilen Meclis Üyeleri Emine Çalış, Paulina Müftüoğlu, Serkan Salvur, Alper Kan ve Dış İlişkiler-Turizm Sorumlusu Özge Kıldırgıcı katıldı. Kutlamalara katılan Alanya heyetini, Wodzislaw Slaski Belediye Başkanı Mieczyslaw Kieca özel olarak ağırladı. Program kapsamında kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde Belediye Meclisinde buluşmalar düzenlendi ve iki şehir arasındaki ticaret ve turizm ağı gibi konular masaya yatırıldı. Alanya heyeti kutlamalarda diğer ülkelerdeki kardeş şehir heyetleri ile buluşarak çeşitli proje planları yaptılar. Kutlamalar kapsamında düzenlenen programlarda ise Polonya’nın tarihteki yeri üzerine kültür turları, Railway Station, Dietrichstein Palace, Gothic Tower gibi çeşitli tarihi mekanlara da geziler düzenlendi.
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|O
|P
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|70
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|70
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|36
|62
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|36
|60
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|36
|58
|6. Eyüpspor
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|57
|7. Samsunspor
|36
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|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
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|11. Denizlispor
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|48
|13. Gençlerbirliği
|36
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|15. Adanaspor
|36
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|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
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|38
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|36
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|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
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|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
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|58
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|9. Brighton
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|38
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|12. Crystal Palace
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|48
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|46
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|39
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|19. Watford
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|Takımlar
|O
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|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
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|70
|5. Real Betis
|38
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